 Ямобур в аренду в Спб на базе экскаватора - цена за час/смену | Спецпарк

Бесплатный звонок по РФ

8 804 700 52 52

СВЯЗАТЬСЯ

8 804 700 52 52

Бесплатный звонок по РФ

8 804 700 52 52

СВЯЗАТЬСЯ

Аренда ямобура в Санкт-Петербурге

 

Цены на аренду ямобура


Наименование Стоимость аренды за час Стоимость аренды за смену Минимальный срок
Ямобур на базе Komatsu с гидровращателем Hummer от 2 525 руб от 20 200 руб от 8 часов

Что влияет на цену:

Географическая удаленность объекта,
Характер выполняемых работ,
Срок аренды.

Ямобур предоставляется в долгосрочную аренду с водителем, доставка по Санкт-Петербургу и области.

Для быстрой проделки отверстий в грунте повышенной плотности, широко используется специальная строительная техника - ямобур. Арендуя ямобур, можно сэкономить деньги и ускорить выполнение работ. Например, заказывают услуги по аренде ямобура для различных задач, таких как: установка столбов, заборов, опор для проводов и других работ. Покупка такого оборудования является дорогостоящей, поэтому многие компании предпочитают арендовать ямобуры. Это удобно и выгодно.

Заказать ямобур в аренду в СПб

Наши сотрудники помогут подобрать наиболее подходящий ямобур, учитывая, что диаметр и глубина шнека зависят от ваших задач. Компании СпецПарк предлагает в аренду ямобуры-вездеходы, что позволяет им проникать в самые непроходимые места. Закажите аренду ямобура с экипажем и доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Остались вопросы?
Свяжитесь с нами
8 804 700 52 52
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ