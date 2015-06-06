Ямобур в аренду в Спб на базе экскаватора - цена за час/смену | Спецпарк

Для быстрой проделки отверстий в грунте повышенной плотности, широко используется специальная строительная техника - ямобур. Арендуя ямобур, можно сэкономить деньги и ускорить выполнение работ. Например, заказывают услуги по аренде ямобура для различных задач, таких как: установка столбов, заборов, опор для проводов и других работ. Покупка такого оборудования является дорогостоящей, поэтому многие компании предпочитают арендовать ямобуры. Это удобно и выгодно.

Заказать ямобур в аренду в СПб

Наши сотрудники помогут подобрать наиболее подходящий ямобур, учитывая, что диаметр и глубина шнека зависят от ваших задач. Компании СпецПарк предлагает в аренду ямобуры-вездеходы, что позволяет им проникать в самые непроходимые места. Закажите аренду ямобура с экипажем и доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.